«Прощается с жизнью»: Кушанашвили рассказал о состоянии Моисеева

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о состоянии певца Бориса Моисеева. В своем YouTube-шоу «Каково?!» он отметил, что творчество артиста запретили на Северном Кавказе, однако из-за состояния музыканта в этом нет никакого смысла.

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«Борис Моисеев почти десятилетия парализован... практически парализован. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о приходе. Он никому уже не может принести вред. Нет никакого смысла в том, чтобы он был в списке», — заявил ведущий.

Напомним, что в 2010 году исполнитель хита «Голубая луна» перенес инсульт. Через пять лет у Моисеева случился еще один инсульт, из-за которого у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа. 68-летний артист давно не реагирует на новости, которые касаются его персоны, и за музыканта часто высказывается его директор Сергей Горох.