Пугачева отреагировала на слухи о покупке места на кладбище в Израиле

Источники из окружения Аллы Пугачевой опровергли сведения о том, что певица якобы приобрела участок на кладбище в Израиле. Как сообщает «МК», инсайдеры рассказали, что слухи о покупке Примадонной места для захоронения в Кесарии впервые появились еще 20 лет назад, поскольку место популярно среди состоятельных людей.

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«Тема уже мусолилась много лет назад и не нашла своего подтверждения. Алла Борисовна только усмехнулась. Она не подтвердила такое приобретение», — рассказали в окружении артистки.

Кроме того, источник заявил, что у Пугачевой уже есть участок — на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений.

«Это — семейное захоронение», — добавил он.