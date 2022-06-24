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1 час назад

Пугачева отреагировала на слухи о покупке места на кладбище в Израиле

Елена Прошина

Источники из окружения Аллы Пугачевой опровергли сведения о том, что певица якобы приобрела участок на кладбище в Израиле. Как сообщает «МК», инсайдеры рассказали, что слухи о покупке Примадонной места для захоронения в Кесарии впервые появились еще 20 лет назад, поскольку место популярно среди состоятельных людей.

Пугачева отреагировала на слухи о покупке места на кладбище в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тема уже мусолилась много лет назад и не нашла своего подтверждения. Алла Борисовна только усмехнулась. Она не подтвердила такое приобретение», — рассказали в окружении артистки.

Кроме того, источник заявил, что у Пугачевой уже есть участок — на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений.

«Это — семейное захоронение», — добавил он.

Анонимный инсайдер также подчеркнул, что Пугачева не следит за стоимостью мест на кладбищах и их престижностью.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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