Украина готовит «белый список» российских артистов

Украинские власти создадут «белый список» российских артистов, куда будут включены те, кто выступил против спецоперации. Об этом заявил сегодня советник главы МВД Украины Антон Геращенко, пишет «Лента.ру».

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Геращенко сослался на слова заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте. Авторами этой инициативы выступили депутаты от «Европейской солидарности» София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка и Виктория Сюмар. В Киеве также призвали к запрету на российскую культуру, подчеркнув, что нужно преодолеть «вот этот сантимент, что культура аполитична».