Почему бандиты в 90-х не трогали Пугачеву и Ротару

В 90-е годы криминальные авторитеты собирали "дань" с артистов, поскольку кроме звезд шоу-бизнеса тогда никто не зарабатывал больших денег. Об этом, как сообщает телеканал "360", рассказал бывший участник группы "Мираж" Рома Жуков.

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"Мы уезжали [на гастроли] на неделю или на две и всю наличку везли с собой — буквально мешки денег. Естественно, это привлекало бандитов", — сказал Жуков.

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Воры в законе делали артистам предложения о покровительстве, от которых было невозможно отказаться, призналась другая бывшая участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина. По словам певицы, "сильные мира сего" просто выкручивали звездам руки и говорили: "Вы сейчас часть денег будете платить нам".

"На концерт приходили бандюги с золотыми цепями на руках и шее, в малиновых пиджаках, говорили: "Так и так, делайте, что хотите, а лучше ничего не делайте — просто нам платите, а мы вас будем охранять. Иначе вам не жить", — рассказала Суханкина.

По ее словам, такое происходило со всеми популярными музыкальными коллективами. В итоге часть гонораров, порой половину всей суммы приходилось отдавать за крышевание. Вместо бандитов можно было попробовать нанять силовиков для охраны, но и им нужно было платить примерно столько же, уточнила Суханкина.

Певица рассказала, что из общего правила все же были исключения. Некоторых артистов представители криминального мира не трогали, например, Аллу Пугачеву и Софию Ротару.

"Известно, что Япончик очень любил шоу-бизнес — Пугачеву, Ротару. Но это были главные люди в бандитской группировке. И этих артистов не трогали, потому что понимали, что над ними есть те, кто сильнее сильных", — сказала Суханкина.