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1 час назад

Пугачева купила место на кладбище в Израиле

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева купила в Израиле место на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин».

Пугачева купила место на кладбище в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, недавно звезда приобрела участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек.

Особняк, где живут Галкин и Пугачева, атаковали огромные тараканы

В Израиле это кладбище имеет популярность среди местных богатейших людей и знаменитостей. По преданию с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.

Кстати, несколько лет назад ходили слухи о том, что Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат.

Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Ранее она говорила, что планирует вернуться на родину ближе к сентябрю, когда детям нужно идти в школу.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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