Пугачева купила место на кладбище в Израиле

Певица Алла Пугачева купила в Израиле место на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин».
Как уточняется, недавно звезда приобрела участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек.
В Израиле это кладбище имеет популярность среди местных богатейших людей и знаменитостей. По преданию с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.
Кстати, несколько лет назад ходили слухи о том, что Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат.
Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль после начала спецоперации на Украине. Ранее она говорила, что планирует вернуться на родину ближе к сентябрю, когда детям нужно идти в школу.