Пугачева купила место на кладбище в Израиле

Певица Алла Пугачева купила в Израиле место на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин».

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Как уточняется, недавно звезда приобрела участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Место, зарезервированное Пугачевой, рассчитано на двух человек.

В Израиле это кладбище имеет популярность среди местных богатейших людей и знаменитостей. По преданию с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.

Кстати, несколько лет назад ходили слухи о том, что Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат.