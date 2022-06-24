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1 час назад

Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа

Елена Прошина

Участники российской группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская снялись голыми для нового клипа коллектива. Как сообщает «Лента.ру», кадр опубликовали в соцсетях группы.

Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенном фото музыканты стоят без одежды, лицом к камере. Гениталии артистов и грудь девушки прикрыты крупными резными листьями. Образ Таюрской дополняют распущенные волосы, макияж в коричневых тонах и длинные черные ногти. Прусикин же позировал с коротко стриженной челкой и усами.

В подписи к публикации Little Big рассказали о выходе клипа на композицию Generation Cancellation, в котором артисты предстали в тех же образах.

Отметим, что снимок вызвал у подписчиков противоречивые отзывы. Одни отметили отсутствие татуировок на теле Прусикина, а другие стали шутить над фото.

«Как называется OnlyFans у Ильича?», «Пора на спорт», «Соня королева и богиня», «Без наколок лучше смотрится», — писали они.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,
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