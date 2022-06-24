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1 час назад

Шэрон Стоун призналась, что у нее было девять выкидышей

Газета.Ru

Актриса Шэрон Стоун рассказала, что пережила девять выкидышей. Ее слова цитирует People.

Шэрон Стоун призналась, что у нее было девять выкидышей
Фото: Sony PicturesSony Pictures

«У женщин нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидышей», — поделилась звезда. В результате она усыновила троих мальчиков.

Также актриса отметила, что женщины часто вынуждены переживать потерю ребенка в одиночестве. «Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно, с каким-то чувством неудачи», — высказалась Стоун.

Ранее чемпионка Олимпиады-2006 в Турине по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что пережила замершую беременность. Это случилось еще до рождения первого ребенка. У спортсменки двое детей: старшему сыну Ярославу 18 лет, а младшему Ивану 13 лет.

Шоу-бизнес,Шэрон Стоун,Светлана Журова,
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