Шэрон Стоун призналась, что у нее было девять выкидышей

«У женщин нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидышей», — поделилась звезда. В результате она усыновила троих мальчиков.

Также актриса отметила, что женщины часто вынуждены переживать потерю ребенка в одиночестве. «Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно, с каким-то чувством неудачи», — высказалась Стоун.