В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
18 минут назад

Азиза раскрыла свои заработки на телешоу

Певица Азиза поделилась суммами, которые заработала на походах по телешоу. Оказалось, звезда получала немаленькие гонорары. Об этом она рассказала в шоу «Алена, блин!».

Азиза раскрыла свои заработки на телешоу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам певицы, знаменитости редко участвуют в телепередачах в качестве героя бесплатно. В основном им платят деньги.

«Гонорары артистам платят. Но кому-то, наверное, заоблачные, а кому-то среднестатистические – 100 тысяч рублей», - рассказала Азиза.

Она также уточнила, что при этом от артиста ничего особенного не требуют, просто просят поделиться историей. В ситуации Азизы, свою историю хотела рассказать ее сестра и певица ее поддержала.

Она также подчеркнула, что звезды не просят им платить, наоборот, их сами приглашают и предлагают гонорар – это мировая практика. При этом на телешоу, где звезды участвуют в качестве конкурсанта, они ходят бесплатно.

«Например, на конкурсы, в которых я победила, "Точь-в-точь", "Ты суперстар" или "Маска" мы ходим бесплатно», — рассказала артистка.

Ранее появилась информация, что Азиза решила подать на развод с супругом Алессандро Лортэ. Пара очень хотела детей, но из-за возраста певица не смогла родить сама, а от идеи суррогатного материнства звезда отказалась по религиозным убеждениям.

Шоу-бизнес,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители