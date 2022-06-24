Азиза раскрыла свои заработки на телешоу

Певица Азиза поделилась суммами, которые заработала на походах по телешоу. Оказалось, звезда получала немаленькие гонорары. Об этом она рассказала в шоу «Алена, блин!».

По словам певицы, знаменитости редко участвуют в телепередачах в качестве героя бесплатно. В основном им платят деньги.

«Гонорары артистам платят. Но кому-то, наверное, заоблачные, а кому-то среднестатистические – 100 тысяч рублей», - рассказала Азиза.

Она также уточнила, что при этом от артиста ничего особенного не требуют, просто просят поделиться историей. В ситуации Азизы, свою историю хотела рассказать ее сестра и певица ее поддержала.

Она также подчеркнула, что звезды не просят им платить, наоборот, их сами приглашают и предлагают гонорар – это мировая практика. При этом на телешоу, где звезды участвуют в качестве конкурсанта, они ходят бесплатно.

«Например, на конкурсы, в которых я победила, "Точь-в-точь", "Ты суперстар" или "Маска" мы ходим бесплатно», — рассказала артистка.