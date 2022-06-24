Телеведущий Николаев раскрыл свое отношение к санкциям

Телеведущий Юрий Николаев признался, что не переживает из-за антироссийских санкций. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист считает, что вместо отпуска за границей время можно провести на даче.

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«Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна. Не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать», — заявил телеведущий.

По его мнению, РФ справится с ограничениями и призвал граждан не обращать на них внимание. По мнению Николаева, людям стоит дальше заниматься своими делами и проносить пользу стране.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого страны Запада начали вводить антироссийские санкции, а ряд зарубежных компаний заявил о закрытии своих магазинов в России и уходе с рынка.