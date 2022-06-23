Какое наследство оставил Юрий Шатунов

Певец Юрий Шатунов, скончавшийся 23 июня от обширного инфаркта, оставил после себя наследство, которое оценивается в 13 миллионов долларов. Об этом сообщает ОСН.

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По данным службы новостей, Шатунов имел однокомнатную квартиру в Москве на улице Кантемировской. Певец получил ее от государства после выпуска из детского дома. Также он владел апартаментами площадью 60 квадратных метров в Сочи, которые ему презентовал в 2016 году продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Однако, по информации «Комсомольской правды», незадолго до смерти певец продал эту недвижимость. Сумма и дата сделки неизвестны.

Несмотря на недвижимость в России, последние годы Шатунов проживал в Германии в огромном особняке с собственной студией. Стоимость объекта оценивают в десять миллионов долларов. В общей сложности все наследство певца, по мнению экспертов, составляет примерно 13 миллионов долларов без учета автопарка и счетов в зарубежных банках.