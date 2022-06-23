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13 минут назад

В вопросе о проведении Евровидения на Украине поставили точку

Елена Прошина

Европейский вещательный союз принял окончательное решение о переносе «Евровидения-2023» с территории Украины в другую страну. Новое место проведения конкурса пока неизвестно. Соответствующее заявление опубликовано на сайте EBU.

В вопросе о проведении Евровидения на Украине поставили точку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году», — говорится в сообщении.

Данное решение в Европейском вещательном союзе объяснили «нынешними обстоятельствами» на Украине, которые не позволяют обеспечить необходимый уровень безопасности участникам и организаторам конкурса. При этом новое место проведения «Евровидения» в EBU не назвали, хотя ранее в союзе заявляли, что он может пройти в Великобритании.

Напомним, что на конкурсе в 2022 году, набрав 631 балл, победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Коллектив исполнил на «Евровидении» песню Stefania.

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