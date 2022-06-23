Семья Пьера Нарцисса не нашла средств на похороны певца

Экс-супруга Пьера Нарцисса собирает деньги на похороны

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Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева в своей социальной сети обратилась к поклонникам с просьбой помочь собрать на похороны экс-супруга 700 тысяч рублей. Сумма нужна на прощание в Москве и транспортировку тела в Камерун, где исполнителя захоронят в семейном склепе. По словам Калачевой, у нее самой денег на это все нет, а воспользоваться суммами, которые остались у Нарцисса она не может, передает «Комсомольская правда».

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«Столько всего свалилось на плечи, что голова идет кругом. Я никогда не занималась организацией похорон, тем более таких сложных. Дело в том, что в Москве мы устроим только прощание, а похоронят мужа в семейном склепе в родном Камеруне. Процесс доставки тела — очень сложный и дорогой. Туда даже обычные авиабилеты стоят под 200 тысяч рублей, а это все-таки гроб, который перевозят с соблюдением определенных норм. Все очень сложно: запайка, при перелете один гроб вкладывается в другой... Завтра до 14:00 мне нужно заплатить 700 тысяч рублей — столько стоит перевозка тела в Камерун», — призналась Калачева.

Она добавила, что не располагает такой суммой, а деньги, которые остались у певца, ей недоступны, поскольку их заблокировали после сообщений о смерти Пьера Нарцисса в СМИ. Вступить в наследство семья исполнителя сможет только через полгода.

«А средства-то нужны уже сейчас. Мне не хочется просить у людей денег, но поклонники Пьера, если захотят, могут поучаствовать в прощании с ним», — отметила Калачева.

По ее словам, ей уже помогли коллеги по «Фабрике звезд» — Ирина Ортман, Леся Ярославская, Александр Бердников и другие. На данный момент удалось собрать 300 тысяч рублей, отметила Калачева.

«И суммы продолжают поступать. Правда, и расходы растут — все меняется каждый час. Вот только что 38 тысяч перевела за морг, потому что нужна длительная бальзамация для перелета», — подчеркнула она.

Прощание с Пьером Нарциссом в Москве пройдет 25 июня в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в 11:30. Затем тело певца отправят в Камерун, где его похоронят в семейной склепе.

Реквизиты для переводов от желающих помочь Калачева оставила в своих соцсетях. Деньги собираются на карту дочери Пьера Нарцисса — 16-летней Каролины-Кристель.