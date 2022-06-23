Шатунов высказался о своей смерти на последнем концерте

Певец Юрий Шатунов во время концерта в Калуге 17 июня со сцены сказал фанатам, что не любит, когда цветы кладут к ногам, ведь он же «пока еще не памятник». Спустя пять дней он скончался, сделав свою речь пророческой. Видеофрагмент одного из последних концертов певца с этими словами опубликовал Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

«Не люблю, когда цветы кладут к ногам. Я ж не памятник. Пока еще», — заявил Шатунов, забрав букет цветов у фаната.

Затем исполнитель присел на корточки на краю сцены, сказав, поклонникам, что ему нужно отдохнуть «чуть-чуть» и «старость не в радость».

На последних кадрах с концерта в Калуге к Шатунову подошла женщина с просьбой расписаться на память.

«Что у вас тут? На память? Я на память не распишусь. Память — это очень плохое слово. Давайте лучше дам автограф, но не на память. "На долгую и вечную" пока не хочу, пока рано», — ответил певец на это.