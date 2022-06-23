В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
17 минут назад

«Я ж не памятник»: Шатунов высказался о смерти на последнем концерте

Елена Прошина

Певец Юрий Шатунов во время концерта в Калуге 17 июня со сцены сказал фанатам, что не любит, когда цветы кладут к ногам, ведь он же «пока еще не памятник». Спустя пять дней он скончался, сделав свою речь пророческой. Видеофрагмент одного из последних концертов певца с этими словами опубликовал Telegram-канал Mash.

Шатунов высказался о своей смерти на последнем концерте
Фото: ТАССТАСС

«Не люблю, когда цветы кладут к ногам. Я ж не памятник. Пока еще», — заявил Шатунов, забрав букет цветов у фаната.

Затем исполнитель присел на корточки на краю сцены, сказав, поклонникам, что ему нужно отдохнуть «чуть-чуть» и «старость не в радость».

На последних кадрах с концерта в Калуге к Шатунову подошла женщина с просьбой расписаться на память.

«Что у вас тут? На память? Я на память не распишусь. Память — это очень плохое слово. Давайте лучше дам автограф, но не на память. "На долгую и вечную" пока не хочу, пока рано», — ответил певец на это.

Отметим, что после концерта в Калуге Шатунов провел 19 и 20 июня два концерта в Московской области. Следующие должны были состояться уже в октябре в Белоруссии, но 23 июня певец скончался от острой сердечной недостаточности. Точная дата и место прощания с Шатуновым пока неизвестны.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители