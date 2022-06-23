Уехавшие после начала спецоперации звезды начали возвращаться в Россию

Многие российские артисты, которые покинули Россию после начала спецоперации в Украине, начинают возвращаться и возобновлять свою творческую деятельность, пишет издание EADaily.
В этом списке, по данным портала, телеведущий Иван Ургант, актриса Ингеборга Дапкунайте, юморист Семен Слепаков, актер Эммануил Виторган, стилист Александр Васильев, а также исполнительница Манижа.
Ситуацию прокомментировал политолог Армен Гаспарян, который считает, что у российских звезд не было другого выбора.
«Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, — там она просто никому не нужна», — заявил эксперт.
При этом Гаспарян призвал россиян отказаться от концертов звезд, выступавших с критикой России, причем не только поклонников, но и организаторов мероприятий.
«Мне кажется, что голосовать здесь должен рублем прежде всего сам зритель», — считает политолог.