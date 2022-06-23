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1 час назад

Уехавшие после спецоперации Ургант, Дапкунайте и другие звезды начали возвращаться в Россию

WomanHit.ru

Многие российские артисты, которые покинули Россию после начала спецоперации в Украине, начинают возвращаться и возобновлять свою творческую деятельность, пишет издание EADaily.

Уехавшие после начала спецоперации звезды начали возвращаться в Россию
Фото: ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ/ИВАН УРГАНТ / СОЦСЕТИИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ/ИВАН УРГАНТ / СОЦСЕТИ

В этом списке, по данным портала, телеведущий Иван Ургант, актриса Ингеборга Дапкунайте, юморист Семен Слепаков, актер Эммануил Виторган, стилист Александр Васильев, а также исполнительница Манижа.

Ситуацию прокомментировал политолог Армен Гаспарян, который считает, что у российских звезд не было другого выбора.

«Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, — там она просто никому не нужна», — заявил эксперт.

При этом Гаспарян призвал россиян отказаться от концертов звезд, выступавших с критикой России, причем не только поклонников, но и организаторов мероприятий.

«Мне кажется, что голосовать здесь должен рублем прежде всего сам зритель», — считает политолог.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Армен Гаспарян,Эммануил Виторган,Иван Ургант,Ингеборга Дапкунайте,Александр Васильев,
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