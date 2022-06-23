Уехавшие после начала спецоперации звезды начали возвращаться в Россию

Многие российские артисты, которые покинули Россию после начала спецоперации в Украине, начинают возвращаться и возобновлять свою творческую деятельность, пишет издание EADaily.

Фото: ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ/ИВАН УРГАНТ / СОЦСЕТИ ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ/ИВАН УРГАНТ / СОЦСЕТИ

Ситуацию прокомментировал политолог Армен Гаспарян, который считает, что у российских звезд не было другого выбора.

«Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, — там она просто никому не нужна», — заявил эксперт.

При этом Гаспарян призвал россиян отказаться от концертов звезд, выступавших с критикой России, причем не только поклонников, но и организаторов мероприятий.