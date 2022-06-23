Квартиры, счета и особняк в Германии: что получат наследники Шатунова

На 49-м году жизни скоропостижно скончался бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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У певца остались жена, сын и дочь. Юрий Шатунов женился в январе 2007 году. От супруги Светланы у него было двое детей – сын Дэннис (род. 05.09.2006) и дочь Эстелла (род. 13.03.2013, г. Бад-Хомбург, Германия). Они являются главными наследниками.

В собственности у Юрия Шатунова была однокомнатная квартира в Южном округе Москвы на Кантемировской улице. Она досталась ему от государства после выхода из детдома при помощи Юрия Лужкова.

Также у популярного певца была квартира площадью в 60 квадратных метров в городе Сочи. Ее он получил в подарок от бывшего продюсера Андрея Разина.

В последние два десятилетия Шатунов жил в Мюнхене – там у него был шикарный особняк с собственной студией. Стоимость дома артиста оценивается в 10 миллионов долларов.