Главврач рассказал о реанимации Юрия Шатунова

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был доставлен друзьями в Домодедовскую центральную городскую больницу 22 июня в 23:30 в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил «Звезде» главный врач медучреждения Андрей Осипов .

«В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — рассказал он.

Собеседники «Ленты.ру» также рассказали, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы.