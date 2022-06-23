В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
3 часа назад

Главврач рассказал о реанимации Юрия Шатунова

Lenta.ruиещё 7

Главврач рассказал о реанимации Юрия Шатунова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был доставлен друзьями в Домодедовскую центральную городскую больницу 22 июня в 23:30 в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил «Звезде» главный врач медучреждения Андрей Осипов.

«В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — рассказал он.

Ранее источники «Ленты.ру» сообщили о смерти Шатунова, эту информацию подтвердил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Собеседники «Ленты.ру» также рассказали, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Осипов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители