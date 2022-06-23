Появились видео с последнего выступления Шатунова

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.