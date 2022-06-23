Появились новые факты о смерти Шатунова

Появились новые факты о смерти Юрия Шатунова. Как сообщает Telegram-канал «112», все время до приезда в больницу солист «Ласкового мая» находился в сознании.

Фото: ТАСС ТАСС

Довезти певца в поликлинику под Домодедово друзьям удалось к 23:45. Певец успел пожаловаться врачам на острую боль в груди. Медики оказали ему первую помощь, однако состояние Шатунова стало резко ухудшаться и в медучреждение вызвали реанимационную бригаду.