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7 минут назад

Появились новые факты о смерти Шатунова

Елена Прошина

Появились новые факты о смерти Юрия Шатунова. Как сообщает Telegram-канал «112», все время до приезда в больницу солист «Ласкового мая» находился в сознании.

Появились новые факты о смерти Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Довезти певца в поликлинику под Домодедово друзьям удалось к 23:45. Певец успел пожаловаться врачам на острую боль в груди. Медики оказали ему первую помощь, однако состояние Шатунова стало резко ухудшаться и в медучреждение вызвали реанимационную бригаду.

Скорая доставила Юрия Шатунова в Домодедовскую больницу. В 00:20 его завезли в приемное отделение, где у него остановилось сердце. Реаниматологи пытались спасти певца, но не смогли.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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