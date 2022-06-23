«Белые розы» и «Седая ночь»: Лучшие песни Юрия Шатунова

Сегодня ночью не стало певца и солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова . Артист скончался на 49-м году жизни. «Рамблер» подготовил видеоподборку с самыми популярными песнями исполнителя.

У Шатунова была непростая судьба. В одиннадцатилетнем возрасте он попал в школу-интернат, а позже стал бродяжничать. Певец прославился в середине 80-х годов в составе музыкального коллектива «Ласковый май», который был создан, когда ему было 13 лет. Песни в исполнении Шатунова «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» стали настоящими хитами тех лет.