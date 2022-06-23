Басков отреагировал на смерть Шатунова

Николай Басков прокомментировал новость о смерти экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По словам артиста, он испытал шок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Смерть Юрия Шатунова, которого не стало в ночь на 23 июня, стала настоящей неожиданностью для его поклонников и коллег. Николай Басков один из первых, кто высказался об этом.

«Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость», — написал певец.

Напомним, о смерти Шатунова стало известно в четверг. По информации СМИ, накануне он отдыхал с друзьями и почувствовал себя плохо. Его отвезли в ближайшую поликлинику, откуда уже вызвали скорую. В машине у певца остановилось сердце, но его смогли запустить. Однако это не спасло артиста, он скончался в Домодедовской больнице.