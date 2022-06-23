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13 минут назад

Появилась новая версия последних часов жизни Шатунова

Елена Прошина

Появилась новая версия последних часов жизни певца Юрия Шатунова. Как сообщает Telegram-канал Mash, перед смертью солист «Ласкового мая» отдыхал с друзьями и пил пиво, закусывая раками — утром они собирались поехать на рыбалку.

Во время застолья Шатунову стало плохо, и он пожаловался знакомым на боли в сердце. Таблеток дома не оказалось и товарищи решили сами отвезти солиста в поликлинику на машине. Там его попытались привести в чувства и после вызвали скорую, чтобы доставить его в ближайшую реанимацию в Домодедовской больнице.

В машине скорой помощи у Шатунова остановилось сердце, однако врачи смогли его запустить. Певца довезли до больницы, где он и скончался.

Раскрыты подробности смерти Юрия Шатунова

Напомним, что о смерти Шатунова стало известно 23 июня. По первоначальной версии, артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь вечером в среду, 22 июня. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда. По словам его директора Аркадия Кудряшова, певец скончался в машине скорой помощи.

Кроме того, сообщалось, что в крови артиста не нашли ни алкоголя, ни запрещенных веществ.

Шоу-бизнес,Видео,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
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