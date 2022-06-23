В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
54 минуты назад

Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женский

Lenta.ru

Российская актриса, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что выступает против разделения юмора на мужской и женский. Свое отношение к выделению двух видов юмора она раскрыла в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Запись интервью доступна на YouTube.

Звезда Comedy Woman не разделяет юмор на мужской и женский
Фото:  Русское Радио / YouTube Русское Радио / YouTube

«Я против того, чтобы разделять [юмор на] женский и мужской. Потому что просто есть темы, которые ближе женщинам и ближе мужчинам», — отметила бывшая звезда Comedy Woman.

Также Борщева рассказала о роли юмора в ее браке. По словам актрисы, шутки помогают ей избегать конфликтов с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. «Если вы чувствуете, что [в отношениях] назревает конфликт, посмейтесь над этой ситуацией, не над человеком, потому что человек может обидеться, а именно конкретно над ситуацией», — посоветовала она.

Ранее Борщева высказалась о провокациях из зала. Экс-участница Comedy Woman призналась, что не знает, как реагировать в таких случаях.

Борщева вышла замуж за Юшкевича в 2005 году. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту и Уму.

Шоу-бизнес,Елена Борщева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители