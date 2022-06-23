Следственный комитет проверит Галкина

Следственный комитет России проверит высказывания юмориста и телеведущего Максима Галкина на наличие в них фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Как сообщает News.ru, речь идет о словах, которые прозвучали в видео, опубликованном в конце апреля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С просьбой проверить слова Галкина в полицию обратился житель Ростова-на-Дону. Два месяца спустя он получил уведомление о том, что ГУ МВД по Ростовской области обнаружило в высказываниях юмориста признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Обращение россиянина было передано в Следственный комитет по Ростовской области.

В марте Максим Галкин уехал в Израиль вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Комментируя сообщения о ее отъезде из России, Пугачева заявила, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».