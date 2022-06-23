Цискаридзе заступился за покинувших Россию артистов

Народный артист России Николай Цискаридзе в отличие от ряда артистов не покинул РФ в сложное время. При этом он сам не осуждает тех, кто уехал в свете последних событий, сообщает «Вечерняя Москва».

Фото: ТАСС ТАСС

«У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время», — заявил артист.

Напомним, известный российский композитор, певец и продюсер Александр Добронравов выразил удивление поведением юмориста и телеведущего Максима Галкина. По его мнению, комику надо быть осторожнее в своих громких заявлениях, взвешивать каждое своё слово и относиться к родине как к родине.