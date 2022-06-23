Цискаридзе заступился за покинувших Россию артистов

Народный артист России Николай Цискаридзе в отличие от ряда артистов не покинул РФ в сложное время. При этом он сам не осуждает тех, кто уехал в свете последних событий, сообщает «Вечерняя Москва».
«У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время», — заявил артист.
Напомним, известный российский композитор, певец и продюсер Александр Добронравов выразил удивление поведением юмориста и телеведущего Максима Галкина. По его мнению, комику надо быть осторожнее в своих громких заявлениях, взвешивать каждое своё слово и относиться к родине как к родине.
До этого он заявил, что отмена русской культуры в западных странах похожа на рекламу отечественного искусства. По его мнению, любой запрет порождает интерес. Артист считает, что внимание общества обращено на проблемы отмены русской культуры из-за широкого освещения в СМИ.