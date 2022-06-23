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9 минут назад

Цискаридзе заступился за покинувших Россию артистов

Елена Прошина

Народный артист России Николай Цискаридзе в отличие от ряда артистов не покинул РФ в сложное время. При этом он сам не осуждает тех, кто уехал в свете последних событий, сообщает «Вечерняя Москва».

Цискаридзе заступился за покинувших Россию артистов
Фото: ТАССТАСС

«У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время», — заявил артист.

Напомним, известный российский композитор, певец и продюсер Александр Добронравов выразил удивление поведением юмориста и телеведущего Максима Галкина. По его мнению, комику надо быть осторожнее в своих громких заявлениях, взвешивать каждое своё слово и относиться к родине как к родине.

До этого он заявил, что отмена русской культуры в западных странах похожа на рекламу отечественного искусства. По его мнению, любой запрет порождает интерес. Артист считает, что внимание общества обращено на проблемы отмены русской культуры из-за широкого освещения в СМИ.

Шоу-бизнес,Александр Добронравов,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,
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