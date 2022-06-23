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6 минут назад

Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости

Елена Прошина

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро удивила поклонников своей обновленной внешностью, а также крайне непривычным для нее образом в новой ленте «Святая Эвита», сообщает «Пятый канал».

Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она кардинально сменила имидж, поразив поклонников. Артистка, жгучая брюнетка, стала блондинкой ради роли первой леди Аргентины Эвы Перон. Мировая премьера сериала намечена на лето 2022 года.

В основу картины лег роман Томаса Элоя Мартинеса о жизни второй супруги президента республики Хуана Перона. По словам журналистов, судьба первой леди Аргентины была действительно непростой — молодая актриса стала супругой инициатора и организатора военного переворота 1943 года. Она прославилась не только своей общественной деятельностью, но и политической. Национальный конгресс провозгласил ее «Духовным лидером нации». Сам Перон хотел видеть ее своим вице-президентом, однако его окружение выступило против.

Во время участия в проекте Орейро прошла не только через внешние изменения. Актриса продемонстрировала свои драматические способности, отойдя от привычного комедийного амплуа.

Напомним, актриса разделяет любовь россиян и не раз признавалась в чувствах к ним. В 2021 году Орейро официально стала гражданкой России, получив российский паспорт.

Шоу-бизнес,Хуан Перон,Наталия Орейро,
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