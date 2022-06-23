Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро удивила поклонников своей обновленной внешностью, а также крайне непривычным для нее образом в новой ленте «Святая Эвита», сообщает «Пятый канал».
Она кардинально сменила имидж, поразив поклонников. Артистка, жгучая брюнетка, стала блондинкой ради роли первой леди Аргентины Эвы Перон. Мировая премьера сериала намечена на лето 2022 года.
В основу картины лег роман Томаса Элоя Мартинеса о жизни второй супруги президента республики Хуана Перона. По словам журналистов, судьба первой леди Аргентины была действительно непростой — молодая актриса стала супругой инициатора и организатора военного переворота 1943 года. Она прославилась не только своей общественной деятельностью, но и политической. Национальный конгресс провозгласил ее «Духовным лидером нации». Сам Перон хотел видеть ее своим вице-президентом, однако его окружение выступило против.
Во время участия в проекте Орейро прошла не только через внешние изменения. Актриса продемонстрировала свои драматические способности, отойдя от привычного комедийного амплуа.
Напомним, актриса разделяет любовь россиян и не раз признавалась в чувствах к ним. В 2021 году Орейро официально стала гражданкой России, получив российский паспорт.