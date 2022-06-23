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38 минут назад

Питт нашел у Джоли русский след

Экспресс газета

58-летний Брэд Питт подал новый иск к бывшей жене, 47-летней Анджелине Джоли.

Брэд Питт нашел у Джоли русский след
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В октябре прошлого года Джоли продала свою долю в винном хозяйстве поместья Miraval на юге Франции компании Tenute del Mondo, которая принадлежит российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, крупнейшему производителю знаменитой русской водки, популярной в десятках стран мира марки. Питту это очень не понравилось.

На правах совладельца он должен был дать разрешение на сделку, но своенравная Анджелина его даже не поставила в известность. На днях он подал иск в суд с требованием аннулировать соглашение. Шансы на успех оцениваются высоко: с началом военной спецоперации России на Украине все, что так или иначе связано с нашей страной, вызывает в судах скрежет зубовный. Адвокат Брэда к тому же собирается привести доказательства, что новый владелец хочет прибрать к рукам Miraval до последней виноградинки.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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