Брэд Питт нашел у Джоли русский след

В октябре прошлого года Джоли продала свою долю в винном хозяйстве поместья Miraval на юге Франции компании Tenute del Mondo, которая принадлежит российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, крупнейшему производителю знаменитой русской водки, популярной в десятках стран мира марки. Питту это очень не понравилось.

На правах совладельца он должен был дать разрешение на сделку, но своенравная Анджелина его даже не поставила в известность. На днях он подал иск в суд с требованием аннулировать соглашение. Шансы на успех оцениваются высоко: с началом военной спецоперации России на Украине все, что так или иначе связано с нашей страной, вызывает в судах скрежет зубовный. Адвокат Брэда к тому же собирается привести доказательства, что новый владелец хочет прибрать к рукам Miraval до последней виноградинки.