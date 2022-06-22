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35 минут назад

На Максима Галкина возбудили дело по подозрению в экстремизме

Ura.Ru

Блогер Гаспар Авакян пожаловался в Главное управление МВД РФ по Ростовской области на юмориста, шоумена Максима Галкина из-за «ложных высказываний» в отношении Вооруженных сил России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Блогер заявил о возбуждении дела на Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к Армии Российской Федерации. Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин муж известной певицы Аллы Пугачевой так не считает. По данному факту я сделал обращение в ГУМВД и сегодня дело возбудили в отношении юмориста», — сообщил Гаспар Авакян.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области уведомил блогера, что обнаружили признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Потому, отмечается в документе, обращение Авакяна было направлено в Следственный комитет России.

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