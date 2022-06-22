Блогер заявил о возбуждении дела на Галкина

«Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к Армии Российской Федерации. Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин муж известной певицы Аллы Пугачевой так не считает. По данному факту я сделал обращение в ГУМВД и сегодня дело возбудили в отношении юмориста», — сообщил Гаспар Авакян.