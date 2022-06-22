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58 минут назад

Стало известно о местонахождении Кристины Орбакайте

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Дочь певицы Аллы Пугачевой, актриса Кристина Орбакайте уехала из России и сейчас находится во Франции. О своем местонахождении она рассказала на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Стало известно о местонахождении Кристины Орбакайте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка сообщила, что на данный момент находится во Франции с сыном и дочерью.

«У нас парижские каникулы. Встретились в Европе», — отметила Орбакайте.

Ее сын Дени Байсаров в своем блоге также подтвердил эту информацию:

«Самая главная наша встреча! Семья! Собрались вместе в Париже. Отдыхаем и гуляем, всем хорошего лета».

Ранее Байсаров сообщил, что уехал из России, однако намерен работать дистанционно.

Шоу-бизнес,Дени Байсаров,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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