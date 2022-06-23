Дробыш выиграл суд против Самбурской

Актриса Настасья Самбурская («Универ») проиграла судебное дело композитору Виктору Дробышу. Об этом в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала адвокат Катя Гордон, которая представляла интересы Дробыша.
«Виктор дал указание перевести взысканную сумму на благотворительность. Продюсеру было принципиально доказать, что им были добросовестно исполнены его обязательства, а сегодня показать, что решение, по которому артист может при желании послать продюсера к черту (не желая ничего платить), незаконно», — прокомментировала итоги суда журналистка.
Мосгорсуд принял решение взыскать с Самбурской убытки в пользу Дробыша. Конфликт между знаменитостями начался несколько лет назад. Актриса решила попробовать себя в роли певицы и обратилась к продюсеру для сотрудничества. По ее словам, возникли творческие и бытовые разногласия ввиду того, что Дробыш не выполнил свои обязательства по контракту.