Дробыш выиграл суд против Самбурской

«Виктор дал указание перевести взысканную сумму на благотворительность. Продюсеру было принципиально доказать, что им были добросовестно исполнены его обязательства, а сегодня показать, что решение, по которому артист может при желании послать продюсера к черту (не желая ничего платить), незаконно», — прокомментировала итоги суда журналистка.

Мосгорсуд принял решение взыскать с Самбурской убытки в пользу Дробыша. Конфликт между знаменитостями начался несколько лет назад. Актриса решила попробовать себя в роли певицы и обратилась к продюсеру для сотрудничества. По ее словам, возникли творческие и бытовые разногласия ввиду того, что Дробыш не выполнил свои обязательства по контракту.