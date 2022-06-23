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44 минуты назад

Дробыш выиграл суд против Самбурской

Газета.Ruиещё 5

Актриса Настасья Самбурская («Универ») проиграла судебное дело композитору Виктору Дробышу. Об этом в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала адвокат Катя Гордон, которая представляла интересы Дробыша.

Дробыш выиграл суд против Самбурской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Виктор дал указание перевести взысканную сумму на благотворительность. Продюсеру было принципиально доказать, что им были добросовестно исполнены его обязательства, а сегодня показать, что решение, по которому артист может при желании послать продюсера к черту (не желая ничего платить), незаконно», — прокомментировала итоги суда журналистка.

Мосгорсуд принял решение взыскать с Самбурской убытки в пользу Дробыша. Конфликт между знаменитостями начался несколько лет назад. Актриса решила попробовать себя в роли певицы и обратилась к продюсеру для сотрудничества. По ее словам, возникли творческие и бытовые разногласия ввиду того, что Дробыш не выполнил свои обязательства по контракту.

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