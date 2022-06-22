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1 час назад

Бывшая «Мисс Вселенная» получила высшее образование в МГУ

Мослента

Еще одно высшее образование получила популярная модель и телеведущая, бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Об этом она рассказала в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Бывшая «Мисс Вселенная» получила диплом МГУ
Фото: соцсетисоцсети

«Сегодня у меня знаменательный день — вручение диплома и завершение большого и важного этапа учебы в МГУ на музыкальном отделении кафедры искусствоведения», — сообщила Федорова.

Она пожелала всем своим подписчикам никогда не переставать учиться, верить в себя и уверенно идти к своим мечтам.

Федорова с золотой медалью окончила среднюю специальную школу милиции, отучилась в университете МВД, получила звание старшего лейтенанта и несколько месяцев проработала дознавателем в линейном отделе внутренних дел. В 1999 году россиянка победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург», в 2001-м — в конкурсе «Мисс Россия», а в 2002-м — в конкурсе «Мисс Вселенная». Последнего звания ее лишили спустя четыре месяца из-за несоблюдения условий контракта.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу смены системы образования в России. Он предложил сохранить бакалавриат и магистратуру по отдельным направлениям.

Шоу-бизнес,Оксана Федорова,Виктор Садовничий,МГУ,
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