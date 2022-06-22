Тодоренко отреагировала на слухи о рождении ребенка

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко отреагировала на распространившиеся слухи о рождении ребенка. В запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) она ответила на сообщение одной из подписчиц: «Везде пишут, что вы родили дочку».