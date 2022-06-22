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4 минуты назад

Тодоренко отреагировала на слухи о рождении дочери

Мослента

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко отреагировала на распространившиеся слухи о рождении ребенка. В запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) она ответила на сообщение одной из подписчиц: «Везде пишут, что вы родили дочку».

Тодоренко отреагировала на слухи о рождении ребенка
Фото: соцсети соцсети

«Тем, кто пишет, виднее, видимо. По этой причине я не читаю и не смотрю средства массовой информации. Да и вам не советую», — ответила Тодоренко и опубликовала скриншот переписки в сторис.

Телеведущая сняла на видео и выложила в сеть момент приготовления завтрака. В ролике отчетливо видно, что она все еще беременна.

Ранее стало известно, что находящаяся в интересном положении Тодоренко повторно заразилась коронавирусом. Певица отметила, что вторая беременность в целом протекает непросто.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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