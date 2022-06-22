Тодоренко отреагировала на слухи о рождении ребенка

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко отреагировала на распространившиеся слухи о рождении ребенка. В запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) она ответила на сообщение одной из подписчиц: «Везде пишут, что вы родили дочку».
«Тем, кто пишет, виднее, видимо. По этой причине я не читаю и не смотрю средства массовой информации. Да и вам не советую», — ответила Тодоренко и опубликовала скриншот переписки в сторис.
Телеведущая сняла на видео и выложила в сеть момент приготовления завтрака. В ролике отчетливо видно, что она все еще беременна.
Ранее стало известно, что находящаяся в интересном положении Тодоренко повторно заразилась коронавирусом. Певица отметила, что вторая беременность в целом протекает непросто.