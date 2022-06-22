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8 минут назад

Шнуров посвятил клип уехавшему из России Александру Невзорову*

Газета.Ru

Рок-музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» представили новый клип, в котором раскритиковали Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом). Видеоролик опубликовал телеграм-канал Shot и официальный YouTube-канал коллектива.

Шнуров посвятил клип уехавшему из России Александру Невзорову*
Фото: Ленинград/YouTubeЛенинград/YouTube

В ролике «Не Зорро!» Шнуров упрекнул журналиста Невзорова в решении уехать из России на фоне проходящей на Украине специальной военной операции. Кроме того, он сделал отсылку к попытке Александра Невзорова получить украинское гражданство:

«Он хохлов держал за лохов, как и нас за них держал».

Известно, что ранее Александр Невзоров и Сергей Шнуров поддерживали приятельские отношения. В 2019 году на закрытой вечеринке после Петербургского международного экономического форума Невзоров вышел на сцену во время выступления «Ленинграда».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестован участок Невзорова. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Стоимость арестованного участка на берегу Финского залива составляет 7,87 млн руб.

* признан в РФ иностранным агентом.

Шоу-бизнес,Александр Невзоров,Сергей Шнуров,
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