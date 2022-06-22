Штурм рассказала о депрессии Пьера Нарцисса в последние годы жизни

«Последние разы я уже не брала телефон — не было времени на долгие разговоры: у всех своя жизнь, свои проблемы. А вот Лена с ним часто общалась. Пьеру было очень одиноко, он плакал и говорил, что никому не нужен, что его карьера остановилась на одной песне», — добавила Штурм.