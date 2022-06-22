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28 минут назад

Штурм рассказала о депрессии Пьера Нарцисса в последние годы жизни

Елена Прошина

Певица Наталья Штурм в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что в последние годы жизни поп-исполнитель Пьер Нарцисс страдал от депрессии и одиночества. По ее словам, он часто звонил ей и ее дочери Елене и плакал в трубку.

Штурм рассказала о депрессии Пьера Нарцисса в последние годы жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последние разы я уже не брала телефон — не было времени на долгие разговоры: у всех своя жизнь, свои проблемы. А вот Лена с ним часто общалась. Пьеру было очень одиноко, он плакал и говорил, что никому не нужен, что его карьера остановилась на одной песне», — добавила Штурм.

Она отметила, что Нарцисс постоянно надеялся, что его пригласят в серьезный проект, но этого не происходило и он «как артист чувствовал себя забытым».

«При этом он был очень добрым. Думаю, его моральные страдания и стали одной из главных причин плохого здоровья и быстрого ухода. Человек всегда пытается поправить здоровье любыми доступными способами...» — заключила Штурм.

Напомним, что певец скончался 21 июня во время медикаментозного сна, когда врачи спасали его от последствий редкой формы подагры. Во время операции у него один за другим стали отказывать органы и в какой-то момент полностью остановилось сердце.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,Пьер Нарцисс,
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