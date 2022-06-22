Экс-супруга Кержакова рассказала об изнасиловании чиновником

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова Милана Тюльпанова на шоу «Злые языки» призналась, что ее изнасиловал чиновник. По словам телеведущей, инцидент произошел прошлым летом после ее развода со спортсменом.
«Я оказалась в этой ситуации, потому что на тот момент была очень эмоционально оголена, находилась в плохом состоянии и жизненной ситуации. Это был тот момент, когда я возвращала ребенка и не могла его видеть. Мне посоветовали обратиться к человеку, который мог мне помочь. Он пригласил меня на встречу в ресторане в Москве. Там находился целый конвой охраны. Мы разговаривали в отдельной комнате, а потом он закрыл дверь и накинул что-то на камеру... И вот такая была ситуация», — рассказала Тюльпанова.
Она отметила, что отказывала ему, но положение в котором она оказалась и ее «моральное состояние», не позволили ей повлиять на происходящее. По словам Тюльпановой, посоветовала ей этого человека ее психолог, к которому она тогда ходила. В заключение телеведущая призналась, что мужчина был высокопоставленным чиновником, но называть его имя не стала, поскольку боится не только за свою безопасность, но и своей семьи.
Напомним, что Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году, но четыре года спустя расстались. В браке у пары родился сын Артемий, который после развода остался с матерью.