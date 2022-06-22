В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
45 минут назад

Экс-супруга Кержакова рассказала об изнасиловании чиновником

Елена Прошина

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова Милана Тюльпанова на шоу «Злые языки» призналась, что ее изнасиловал чиновник. По словам телеведущей, инцидент произошел прошлым летом после ее развода со спортсменом.

Экс-супруга Кержакова рассказала об изнасиловании чиновником
Фото: соцсетисоцсети

«Я оказалась в этой ситуации, потому что на тот момент была очень эмоционально оголена, находилась в плохом состоянии и жизненной ситуации. Это был тот момент, когда я возвращала ребенка и не могла его видеть. Мне посоветовали обратиться к человеку, который мог мне помочь. Он пригласил меня на встречу в ресторане в Москве. Там находился целый конвой охраны. Мы разговаривали в отдельной комнате, а потом он закрыл дверь и накинул что-то на камеру... И вот такая была ситуация», — рассказала Тюльпанова.

Она отметила, что отказывала ему, но положение в котором она оказалась и ее «моральное состояние», не позволили ей повлиять на происходящее. По словам Тюльпановой, посоветовала ей этого человека ее психолог, к которому она тогда ходила. В заключение телеведущая призналась, что мужчина был высокопоставленным чиновником, но называть его имя не стала, поскольку боится не только за свою безопасность, но и своей семьи.

Напомним, что Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году, но четыре года спустя расстались. В браке у пары родился сын Артемий, который после развода остался с матерью.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители