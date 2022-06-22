Экс-супруга Кержакова рассказала об изнасиловании чиновником

«Я оказалась в этой ситуации, потому что на тот момент была очень эмоционально оголена, находилась в плохом состоянии и жизненной ситуации. Это был тот момент, когда я возвращала ребенка и не могла его видеть. Мне посоветовали обратиться к человеку, который мог мне помочь. Он пригласил меня на встречу в ресторане в Москве. Там находился целый конвой охраны. Мы разговаривали в отдельной комнате, а потом он закрыл дверь и накинул что-то на камеру... И вот такая была ситуация», — рассказала Тюльпанова.