Богомолов раскрыл домашнее прозвище Собчак

В Театре на Бронной состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow». На показе присутствовала и супруга режиссера Ксения Собчак. В ходе мероприятия Богомолов выболтал домашнее имя жены. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Несмотря на активные слухи о расставании, на премьеру пара пришла вместе. Когда фотокорреспонденты попросили их подойти на фотосессию, Константин несколько раз попытался окликнуть жену. При этом режиссер выдал домашнее имя Ксении, на которое она среагировала мгновенно.
«Ксеша, Ксеш, Ксения подойди ко мне, пожалуйста», — позвал супругу Богомолов.
Судя по всему, супругов связывают нежные отношения. Вероятно, в семье царит гармония и ни о каком разладе нет и речи.
Ранее в СМИ появилась информация, что Богомолов и Собчак не живут вместе и вот-вот разведутся. Слухи тогда развеяла мама Ксении, сенатор Людмила Нарусова. По ее словам, дочь вместе с внуком вынуждены жить у нее, а Богомолов приходит в их дом только как гость. Причиной тому послужили строители, которые сорвали сроки строительства их загородного дома.