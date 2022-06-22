Богомолов раскрыл домашнее прозвище Собчак

В Театре на Бронной состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow». На показе присутствовала и супруга режиссера Ксения Собчак. В ходе мероприятия Богомолов выболтал домашнее имя жены. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несмотря на активные слухи о расставании, на премьеру пара пришла вместе. Когда фотокорреспонденты попросили их подойти на фотосессию, Константин несколько раз попытался окликнуть жену. При этом режиссер выдал домашнее имя Ксении, на которое она среагировала мгновенно.

«Ксеша, Ксеш, Ксения подойди ко мне, пожалуйста», — позвал супругу Богомолов.

Судя по всему, супругов связывают нежные отношения. Вероятно, в семье царит гармония и ни о каком разладе нет и речи.