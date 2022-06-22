Певец Пьер Нарцисс умер в 45 лет

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

1/15 Телеведущая Дана Борисова и певец Пьер Нарцисс во время подготовки новогоднего выпуска программы "Кумиры+Кумиры", где они исполняют песню "Спят курганы темные", 2004 год Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Участники проекта «Фабрика звезд-5» Ирсэн Кудикова и «Фабрика звезд-2» Пьер Нарцисс на репетиции отчетного концерта в телестудии Первого канала, 2004 год Фото: ТАСС 3/15 Певец Пьер Нарцисс во время съемок шоу Первого канала "Король ринга", 2007 год Фото: ТАСС 4/15 Певец Пьер Нарцисс и группа "Шпильки" на ежегодной музыкальной премии "Звуковая Дорожка 2008" в концертном зале "Космос" Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Певец Пьер Нарцисс во время показа коллекции коньков дизайна фигуристки Анастасии Гребенкиной «В мире животных» в баре «Лед», 2010 год Фото: ТАСС 6/15 Певец Пьер Нарцисс с супругой Лерой на новогодней вечеринке "Fashion New Year-2011" в "Lotte Hotel", 2011 год Фото: ТАСС 7/15 Певец Пьер Нарцисс на показе Лены Лениной и Серджио Беллини "Черно-белое фото" в ресторане "Сasino", 2011 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Певец Пьер Нарцисс во время live-шоу "MTV 20" к 20-летию телеканала "MTV Россия" в СК "Олимпийский", 2018 год Фото: ТАСС 9/15 Певец Пьер Нарцисс во время футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол 2020" в футбольном манеже "Спартак" в парке Сокольники, 2020 год Фото: РИА Новости 10/15 Певец Пьер Нарцисс с супругой Лерой на премьере фильма "Любовь и монстры" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь", 2021 год Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Певец Пьер Нарцисс во время выступления Фото: globallookpress.com 12/15 Певец Пьер Нарцисс во время выступления Фото: globallookpress.com 13/15 Певец Пьер Нарцисс Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Певец Пьер Нарцисс Фото: globallookpress.com 15/15 Певец Пьер Нарцисс Фото: globallookpress.com

О произошедшем рассказала супруга музыканта Валерия Калачева. Причина смерти Нарцисса пока не раскрывается.

«Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала она в соцсетях.

Напомним, что полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Переехал в Россию к сестре в подмосковные Егорьевск, после чего он успешно прошел кастинг и снялся в фильме «Сибирский цирюльник».