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29 минут назад

Певец Пьер Нарцисс умер в 45 лет

Александр Котлеткин

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

1/15 Телеведущая Дана Борисова и певец Пьер Нарцисс во время подготовки новогоднего выпуска программы "Кумиры+Кумиры", где они исполняют песню "Спят курганы темные", 2004 год
Фото: РИА Новости
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2/15 Участники проекта «Фабрика звезд-5» Ирсэн Кудикова и «Фабрика звезд-2» Пьер Нарцисс на репетиции отчетного концерта в телестудии Первого канала, 2004 год
Фото: ТАСС
3/15 Певец Пьер Нарцисс во время съемок шоу Первого канала "Король ринга", 2007 год
Фото: ТАСС
4/15 Певец Пьер Нарцисс и группа "Шпильки" на ежегодной музыкальной премии "Звуковая Дорожка 2008" в концертном зале "Космос"
Фото: ТАСС
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5/15 Певец Пьер Нарцисс во время показа коллекции коньков дизайна фигуристки Анастасии Гребенкиной «В мире животных» в баре «Лед», 2010 год
Фото: ТАСС
6/15 Певец Пьер Нарцисс с супругой Лерой на новогодней вечеринке "Fashion New Year-2011" в "Lotte Hotel", 2011 год
Фото: ТАСС
7/15 Певец Пьер Нарцисс на показе Лены Лениной и Серджио Беллини "Черно-белое фото" в ресторане "Сasino", 2011 год
Фото: ТАСС
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8/15 Певец Пьер Нарцисс во время live-шоу "MTV 20" к 20-летию телеканала "MTV Россия" в СК "Олимпийский", 2018 год
Фото: ТАСС
9/15  Певец Пьер Нарцисс во время футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол 2020" в футбольном манеже "Спартак" в парке Сокольники, 2020 год
Фото: РИА Новости
10/15 Певец Пьер Нарцисс с супругой Лерой на премьере фильма "Любовь и монстры" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь", 2021 год
Фото: РИА Новости
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11/15 Певец Пьер Нарцисс во время выступления
Фото: globallookpress.com
12/15 Певец Пьер Нарцисс во время выступления
Фото: globallookpress.com
13/15 Певец Пьер Нарцисс
Фото: globallookpress.com
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14/15 Певец Пьер Нарцисс
Фото: globallookpress.com
15/15 Певец Пьер Нарцисс
Фото: globallookpress.com

О произошедшем рассказала супруга музыканта Валерия Калачева. Причина смерти Нарцисса пока не раскрывается.

«Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала она в соцсетях.

Напомним, что полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Переехал в Россию к сестре в подмосковные Егорьевск, после чего он успешно прошел кастинг и снялся в фильме «Сибирский цирюльник».

С конца 1990-х играл в команде КВН РУДН. В 2000 году участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия», как участник. Широкую известность получил после участия в «Фабрике звезд — 2», на которой исполнил песню «Шоколадный заяц».

Шоу-бизнес,Фото,Пьер Нарцисс,РУДН,
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