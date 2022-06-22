Певец Пьер Нарцисс умер в 45 лет

Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza
О произошедшем рассказала супруга музыканта Валерия Калачева. Причина смерти Нарцисса пока не раскрывается.
«Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала она в соцсетях.
Напомним, что полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Переехал в Россию к сестре в подмосковные Егорьевск, после чего он успешно прошел кастинг и снялся в фильме «Сибирский цирюльник».
С конца 1990-х играл в команде КВН РУДН. В 2000 году участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия», как участник. Широкую известность получил после участия в «Фабрике звезд — 2», на которой исполнил песню «Шоколадный заяц».