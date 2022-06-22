Бузова рассказала, кому бы могла «дать шанс» из голливудских актеров

Певица Ольга Бузова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) ответила на вопрос поклонника, кому из голливудских актеров она могла бы «дать шанс» и завести с ним романтические отношения.
«Джерард Батлер! Он прекрасен. И холост, насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Я обещаю, что ему уж я отвечу», — написала телеведущая в личном блоге.
52-летний Батлер снимался в таких проектах, как «Законопослушный гражданин» и «300 спартанцев». Актер около шести лет состоял в отношениях с дизайнером Морган Браун. Однако в 2020 году пара разорвала свои отношения.
Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова проведет поединок по боксу. Есть вероятность, что спортсменка выступит на ринге против Бузовой. Комментатор Дмитрий Губерниев сыронизировал, заявив, что сам готов выйти и показывать таблички с номерами раундов. Промоутер Владимир Хрюнов объяснил, что телеведущая может получить крупный гонорар за бой.