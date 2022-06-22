Бузова рассказала, кому бы могла «дать шанс» из голливудских актеров

Певица Ольга Бузова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) ответила на вопрос поклонника, кому из голливудских актеров она могла бы «дать шанс» и завести с ним романтические отношения.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Jordan Strauss/Invision/AP/Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Джерард Батлер! Он прекрасен. И холост, насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Я обещаю, что ему уж я отвечу», — написала телеведущая в личном блоге.

52-летний Батлер снимался в таких проектах, как «Законопослушный гражданин» и «300 спартанцев». Актер около шести лет состоял в отношениях с дизайнером Морган Браун. Однако в 2020 году пара разорвала свои отношения.