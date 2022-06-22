Басков рассказал о переполняющих эмоциях после выступления в Донбассе

«Когда приезжают артисты, большие звезды, мои коллеги, которые дают концерты, поддерживают (я после эфира поеду еще в военный госпиталь поддержать наших раненых бойцов), это дает уверенность, что все не зря. — сообщил Басков в рамках программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. — Эмоции, которые я испытывал в эту ночь у подножия разрушенного монумента, не передать словами. Помним и никогда не забудем!».