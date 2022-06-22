Басков рассказал о переполняющих эмоциях после выступления в Донбассе

Певец и народный артист России Николай Басков поделился эмоциями после выступления в Донецкой Народной Республике.
Басков исполнил композицию «Священная война» вместе с добровольцами республики у подножия мемориала Саур-Могила. В конце выступления певец поблагодарил местных жителей, которые подходили к нему и обнимались в благодарность за выступление.
«Когда приезжают артисты, большие звезды, мои коллеги, которые дают концерты, поддерживают (я после эфира поеду еще в военный госпиталь поддержать наших раненых бойцов), это дает уверенность, что все не зря. — сообщил Басков в рамках программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. — Эмоции, которые я испытывал в эту ночь у подножия разрушенного монумента, не передать словами. Помним и никогда не забудем!».
Саур-Могила — это мемориал, который был поставлен в честь памяти героев Великой Отечественной войны, однако в 2014 год его целенаправленно разрушили неонацисты. 22 июня, в День памяти и скорби по погибшим в холодной войне, у подножия мемориала прошел концерт в рамках Международной акции «Огненные картины войны».