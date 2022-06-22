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50 минут назад

Данилко объяснил, почему до сих пор не женился

Елена Прошина

48-летний украинский музыкант Андрей Данилко заявил, что так и не смог обрести личное счастье. Как сообщает «Teleprogramma.pro», он признался, что ему это «как будто не дано».

Данилко объяснил, почему до сих пор не женился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне не удалась жизнь семейная, не потому, что я не хочу, а не получается. Как будто мне это не дано. Я по этому поводу раньше переживал, сейчас уже принял. Если это дано, оно будет», — заявил Данилко.

Он отметил, что образ Верки Сердючки забрал у него много сил и здоровья, но ему удалось стать независимым от окружающих. Теперь он может позволить себе жить так, как считает нужным.

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Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что у Данилко завязался роман с актрисой Инной Белоконь. Позднее она вышла замуж за другого, при этом не перестав тепло отзываться об артисте.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,
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