Данилко объяснил, почему до сих пор не женился

48-летний украинский музыкант Андрей Данилко заявил, что так и не смог обрести личное счастье. Как сообщает «Teleprogramma.pro», он признался, что ему это «как будто не дано».
«Мне не удалась жизнь семейная, не потому, что я не хочу, а не получается. Как будто мне это не дано. Я по этому поводу раньше переживал, сейчас уже принял. Если это дано, оно будет», — заявил Данилко.
Он отметил, что образ Верки Сердючки забрал у него много сил и здоровья, но ему удалось стать независимым от окружающих. Теперь он может позволить себе жить так, как считает нужным.
Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что у Данилко завязался роман с актрисой Инной Белоконь. Позднее она вышла замуж за другого, при этом не перестав тепло отзываться об артисте.