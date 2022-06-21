Фаворит Успенской Кбилашвили скончался в возрасте 31 года

«Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата — молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили. Не могу поверить, что это случилось. Я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет. Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота... не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда», — написала Успенская.