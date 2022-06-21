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44 минуты назад

Фаворит Успенской Леван Кбилашвили умер в возрасте 31 года

Елена Прошина

На 32-м году жизни скончался участник седьмого сезона проекта «Голос» Леван Кбилашвили. О его кончине в своей социальной сети рассказала Любовь Успенская, с которой певца с участия в шоу связывала крепкая дружба и совместная музыкальная деятельность, передает «Комсомольская правда».

Фаворит Успенской Кбилашвили скончался в возрасте 31 года
Фото: YoutubeYoutube

«Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата — молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили. Не могу поверить, что это случилось. Я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет. Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота... не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда», — написала Успенская.

В беседе с «КП» концертный директор Кбилашвили сообщила, что у певца во сне внезапно остановилось сердце.

«Ничего криминального не случилось. Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул... Неделю назад ему исполнился 31 год», — рассказала она.

Помощница певца отметила, что никаких проблем со здоровьем и сердцем у него не было. Окончательную причину его смерти, по ее словам, установят судмедэксперты в Грузии, где находятся его родители и пройдут похороны.

Успенская и Кбилашвили познакомились в 2020 году на юбилее певицы. Исполнителя пригласили выступить на мероприятии именинницы. Успенская, заметив талант Кбилашвили, позже позвала его с собой в тур и записала несколько совместных романтических композиций. За время знакомства певец помог артистке пережить скандал с дочерью и расставание с мужем. Многие подозревали Успенскую и Кбилашвили в романе, однако подобные сообщения оказались лишь слухами.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,
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