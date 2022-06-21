В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

"Мисс Бразилия" умерла после рутинной операции

Елена Прошина

Победительница конкурса «Мисс Бразилия — 2018» Глейси Коррейя впала в кому после плановой операции по удалению миндалин и спустя почти три месяца скончалась. Ей было 27 лет, передает The Daily Mail.

"Мисс Бразилия" умерла после рутинной операции
Фото: соцсетисоцсети

По словам знакомого семьи Коррейи, спустя пять дней после операции по удалению миндалин в апреле у девушки открылось сильное кровотечение. Победительница конкурса красоты обратилась в частную клинику Unimed, но у нее произошел сердечный приступ и она впала в кому. Два с половиной месяца Коррейи провела ней без признаков мозговой активности, а 20 июня скончалась, так и не придя в сознание. Родственники девушки полагают, что причиной ее смерти стала ошибка врачей.

Известно, что после победы на конкурсе красоты Коррейя открыла собственный бизнес в области лазерной терапии и перманентного макияжа. На ее страницы в соцсетях были подписаны десятки тысяч пользователей.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители