"Мисс Бразилия" умерла после рутинной операции

Победительница конкурса «Мисс Бразилия — 2018» Глейси Коррейя впала в кому после плановой операции по удалению миндалин и спустя почти три месяца скончалась. Ей было 27 лет, передает The Daily Mail.

По словам знакомого семьи Коррейи, спустя пять дней после операции по удалению миндалин в апреле у девушки открылось сильное кровотечение. Победительница конкурса красоты обратилась в частную клинику Unimed, но у нее произошел сердечный приступ и она впала в кому. Два с половиной месяца Коррейи провела ней без признаков мозговой активности, а 20 июня скончалась, так и не придя в сознание. Родственники девушки полагают, что причиной ее смерти стала ошибка врачей.