Собчак высмеяла идею создать в России аналог «Оскара» и "Евровидения"

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на идею создания российских версий «Оскара» и Евровидения. Знаменитость с иронией отозвалась об этой инициативе.

Ранее руководитель администрации Ялты Янина Павленко поддержала идею провести в Крыму российский аналог Евровидения. Предполагается, что на конкурс будут приглашены участники из разных стран мира, в том числе США. Однако данная инициатива вызвала у Собчак лишь усмешку.

«Но эти товарищи оказались не первопроходцами. Ранее Никита Сергеевич Михалков уже предложил создать альтернативный “Оскар”. Так, а какой конкурс следующий на очереди? Держите в курсе», — написала она в Telegram-канале.