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10 минут назад

Собчак высмеяла идею создать в России аналог «Оскара» и Евровидения

Слово и Дело

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на идею создания российских версий «Оскара» и Евровидения. Знаменитость с иронией отозвалась об этой инициативе.

Собчак высмеяла идею создать в России аналог «Оскара» и "Евровидения"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее руководитель администрации Ялты Янина Павленко поддержала идею провести в Крыму российский аналог Евровидения. Предполагается, что на конкурс будут приглашены участники из разных стран мира, в том числе США. Однако данная инициатива вызвала у Собчак лишь усмешку.

«Но эти товарищи оказались не первопроходцами. Ранее Никита Сергеевич Михалков уже предложил создать альтернативный “Оскар”. Так, а какой конкурс следующий на очереди? Держите в курсе», — написала она в Telegram-канале.

Ранее выяснилось, что Ксения Собчак может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Люди, которые купили курс журналистки, подали на нее заявление в Следственный комитет России.

Шоу-бизнес,Янина Павленко,Ксения Собчак,Никита Михалков,Следственный комитет,
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