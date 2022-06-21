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1 час назад

Собчак могут посадить в тюрьму за мошенничество

News.ru

Российскую телеведущую Ксению Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия, совершенные в составе организованной преступной группы. Заявление на нее написали покупатели ее авторского курса, которым не были оказаны обещанные услуги. Они направили письмо в Следственный комитет России, а журналистка Екатерина Гордон опубликовала его копию на своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает Пятый канал.

Собчак потребовали привлечь к уголовной ответственности
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказывают заявители, они заплатили Собчак 600 тысяч рублей за VIP-пакет курса «Метод Собчак», и должны были получить возможность лично встретиться с ней, взять интервью, обмениваться сообщениями с телеведущей в чате, а также вести с ней прямые эфиры. По их словам, ничего из этого спектра услуг им предоставлено не было. В связи с этим обманутые клиенты требуют привлечь Собчак к уголовной ответственности.

Опубликовавшая копию заявления Екатерина Гордон также выразила недоумение по поводу данного инцидента.

Что это за Голден билет в «клуб друзей Собчак»? Сколько интересно там реально контактов? Куда правильнее продавать вступление в группу бартерных контактов от Ксении, кстати я бы подрезала там пару по стройке, — высказалась журналистка.

Ксения Собчак ответила на перспективу иска за ролик про "инфоцыган"

Ранее Собчак поделилась причиной отказа покинуть Россию после начала специальной военной операции на Украине. Она заявила, что не собирается покидать РФ из-за любви к стране и своего патриотизма.

Шоу-бизнес,Екатерина Гордон,Ксения Собчак,Следственный комитет,
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