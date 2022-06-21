Собчак потребовали привлечь к уголовной ответственности

Российскую телеведущую Ксению Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия, совершенные в составе организованной преступной группы. Заявление на нее написали покупатели ее авторского курса, которым не были оказаны обещанные услуги. Они направили письмо в Следственный комитет России, а журналистка Екатерина Гордон опубликовала его копию на своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает Пятый канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказывают заявители, они заплатили Собчак 600 тысяч рублей за VIP-пакет курса «Метод Собчак», и должны были получить возможность лично встретиться с ней, взять интервью, обмениваться сообщениями с телеведущей в чате, а также вести с ней прямые эфиры. По их словам, ничего из этого спектра услуг им предоставлено не было. В связи с этим обманутые клиенты требуют привлечь Собчак к уголовной ответственности.

Опубликовавшая копию заявления Екатерина Гордон также выразила недоумение по поводу данного инцидента.

Что это за Голден билет в «клуб друзей Собчак»? Сколько интересно там реально контактов? Куда правильнее продавать вступление в группу бартерных контактов от Ксении, кстати я бы подрезала там пару по стройке, — высказалась журналистка.