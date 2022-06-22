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40 минут назад

Киркорова уличили в неспособности платить по кредитам

Lenta.ruиещё 1

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что певцу Филиппу Киркорову нечем платить по кредитам. Об этом телеведущий рассказал в шоу «КАКОВО?!» на своем YouTube-канале.

Киркорова уличили в неспособности платить по кредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, певец находится в бедственном положении из-за отмены гастролей.

«Ему возбраняют выступать — раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим — два. Из-за того, что выступлений стало меньше, он не способен отдавать ссуды, которые он брал», — пояснил редактор.

Кроме того, Кушанашвили отметил, что несмотря на трудности Киркоров не скупится на оформление своих шоу, вкладывая в них «баснословные деньги».

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Ранее в июне стало известно, что компания «Строительные решения», соучредителем которой является певец Филипп Киркоров, построит в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс. На форуме компания подписала соглашение о строительстве с властями региона. Центр под названием «Звезда» появится в районе деревни Новосаратовка. Артист работает над проектом в партнерстве с предпринимателем Михаилом Баракиным.

Шоу-бизнес,Мадонна,Филипп Киркоров,
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