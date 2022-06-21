«Вполне доволен»: Лион Измайлов оценил размер своей пенсии

Юморист Лион Измайлов заявил, что доволен своей пенсией. В беседе с изданием Prozvezd.info он заявил, что при этом не сидит без работы и продолжает писать.
«Я получаю 30 тысяч и вполне доволен своей пенсией. Но я ведь работаю еще и делаю это с удовольствием. Смог бы я прожить только на свою пенсию? Я не знаю, не пробовал», — заявил сатирик.
Измайлов отметил, что старается жить в соответствии с доходами. Юморист не считает себя неприхотливым человеком, однако учитывает свои материальные возможности и старается много не тратить.
При этом писатель спокойно относится к своим коллегам, которые недовольны размером пенсии. Так, желание актрисы Елены Прокловой получать не меньше 70 тысяч рублей в месяц он объяснил тем, что у нее большое хозяйство и ей «постоянно нужны красивые платья».