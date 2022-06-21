«Вполне доволен»: Лион Измайлов оценил размер своей пенсии

Юморист Лион Измайлов заявил, что доволен своей пенсией. В беседе с изданием Prozvezd.info он заявил, что при этом не сидит без работы и продолжает писать.

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«Я получаю 30 тысяч и вполне доволен своей пенсией. Но я ведь работаю еще и делаю это с удовольствием. Смог бы я прожить только на свою пенсию? Я не знаю, не пробовал», — заявил сатирик.

Измайлов отметил, что старается жить в соответствии с доходами. Юморист не считает себя неприхотливым человеком, однако учитывает свои материальные возможности и старается много не тратить.