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1 час назад

Дженнифер Лопес в «пижаме» и на экстремальных каблуках показали на видео

Александр Кузьмин

52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала видео, в котором предстала в пижамном костюме и туфлях на высоком каблуке. Роликом она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Дженнифер Лопес выложила в личном блоге видео со взлетной площадки. В кадре Лопес предстала в белом костюме в бельевом стиле, украшенном принтом с изображением птиц, и туфлях на высокой платформе и экстремальном каблуке. Образ дополнили солнцезащитные очки с розовой оправой, сумка в тон и золотые серьги-кольца.

«Путешествия», — подписала ролик Джей Ло.

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