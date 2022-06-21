Дженнифер Лопес в «пижаме» и на экстремальных каблуках показали на видео

52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала видео, в котором предстала в пижамном костюме и туфлях на высоком каблуке. Роликом она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Дженнифер Лопес выложила в личном блоге видео со взлетной площадки. В кадре Лопес предстала в белом костюме в бельевом стиле, украшенном принтом с изображением птиц, и туфлях на высокой платформе и экстремальном каблуке. Образ дополнили солнцезащитные очки с розовой оправой, сумка в тон и золотые серьги-кольца.