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18 минут назад

В Петербурге открыли песчаную скульптуру Цоя

Газета.Ruиещё 1

На пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в день 60-летия со дня рождения рок-музыканта Виктора Цоя открыли изображающую его песчаную скульптуру. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов фестиваля песчаных скульптур «Величие России. От Петра Первого до наших дней».

В Петербурге открыли песчаную скульптуру Цоя
Фото: ЛенТВ24ЛенТВ24

Фигура Цоя, как и другие экспонаты фестиваля, будет доступна для посещения после того, как 24 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса».

Пока доступ на пляж Петропавловки ограничен, уточнила представитель региональной общественной организации «Алые паруса».

Всего на фестивале представлено 23 композиции, которые простоят здесь до 12 сентября.

21 июня 2022 года лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году.

Ранее сын покойного Цоя рассказал в интервью «Известиям», как относится к подражателям отца. Дизайнер-оформитель Александр Цой признался, что воспринимает любые трибьюты группы «Кино» как «подделку».

Шоу-бизнес,Александр Цой,Виктор Цой,
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