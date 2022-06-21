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8 минут назад

Собчак заявила, что не покинула Россию из-за патриотизма

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ксения Собчак в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказала, что не собирается уезжать из России.

Собчак заявила о нежелании уезжать из России
Фото: соцсетисоцсети

Журналистка объяснила, что считает себя патриоткой страны и не намерена эмигрировать за границу. Также Собчак выразила удивление по поводу того, что некоторые звезды шоу-бизнеса решили стремительно покинуть Россию после начала военной спецоперации на Украине.

Заявление о патриотизме Собчак сделала в интервью с певицей Манижей. Недавно выступление исполнительницы было отменено на фестивале Stereoleto. После этого участница «Евровидения» призналась, что ей предлагали высказаться и выпустить антироссийскую песню после начала специальной операции на Украине. По словам Манижи, предложения раскритиковать политику России ей поступали от зарубежных СМИ и музыкальных лейблов.

Ранее Ксения Собчак поделилась снимками с венчания своей подруги-дизайнера Яны Расковаловой. Таинство проходило в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот.

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