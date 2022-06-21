Дина Гарипова впервые стала мамой

31-летняя певица Дина Гарипова, работающая в Музыкальном театре Александра Градского, рассказала радостную новость — она родила первенца. Подробностями артистка поделилась в своем блоге в Сети.

Гарипова стала мамой мальчика. Он родился 18 июня в 23:00 по московскому времени. Вес малыша составляет 3220 граммов, а рост — 51 сантиметр.

«Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.