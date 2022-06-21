В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
5 минут назад

Дина Гарипова впервые стала мамой

WomanHit.ru

31-летняя певица Дина Гарипова, работающая в Музыкальном театре Александра Градского, рассказала радостную новость — она родила первенца. Подробностями артистка поделилась в своем блоге в Сети.

Дина Гарипова впервые стала мамой
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Гарипова стала мамой мальчика. Он родился 18 июня в 23:00 по московскому времени. Вес малыша составляет 3220 граммов, а рост — 51 сантиметр.

«Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.

Напомним, Дина замужем за Равилем Бикмухаметовым. Они поженились в 2015 году. Мужчина является непубличной персоной, поэтому исполнительница редко о нем говорит.

Шоу-бизнес,Дина Гарипова,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители