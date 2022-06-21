Добровинский пообещал интересные подробности по делу сестры Градского

Адвокат Александр Добровинский заявил, что в деле сестры музыканта Александра Градского Натальи обнаружились неожиданные детали. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, что начал изучать документы и обнаружил «много интересного».

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«Думаю, в этом деле не все так просто, и могут быть неожиданные повороты», — поведал Добровинский.

Напомним, что Градский умер в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Накануне Наталья обвинила своего родственника в присвоении наследства ее отца — якобы 20 лет назад он склонил мужчину оставить наследство в его пользу.