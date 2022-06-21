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16 минут назад

Добровинский пообещал интересные подробности по делу сестры Градского

Елена Прошина

Адвокат Александр Добровинский заявил, что в деле сестры музыканта Александра Градского Натальи обнаружились неожиданные детали. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, что начал изучать документы и обнаружил «много интересного».

Добровинский пообещал интересные подробности по делу сестры Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, в этом деле не все так просто, и могут быть неожиданные повороты», — поведал Добровинский.

Напомним, что Градский умер в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Накануне Наталья обвинила своего родственника в присвоении наследства ее отца — якобы 20 лет назад он склонил мужчину оставить наследство в его пользу.

После смерти брата она пыталась договориться с родственниками Александра Борисовича, однако они отказались слушать ее претензии. При этом его старший сын Даниил якобы обещал ей вернуть недвижимость. Из-за этого она собирается бороться за свою долю наследства с родными композитора.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Александр Градский,
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